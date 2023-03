Finale Schlacht | Eiskalt in der Therme

Eiskalt in der Therme. Denn auch das ist klar: Wenn Doskozil sein Ziel erreicht, dann wird das einige Köpfe kosten. Wenn er es verfehlt, wahrscheinlich auch. Angekündigt hat der Möchtegern-Parteichef, mit seinem Programm, seinen Inhalten und „einem breiten Team, das ich noch vorstellen werde“ anzutreten. Hatte es in den vergangenen Tagen eher so ausgehen, als hätte die angeschlagene Parteiobfrau Oberwasser gewonnen, so wurde sie wie auch der Wiener Rendi-Wagner-Unterstützungs-Klub ausgerechnet in einer burgenländischen Therme eiskalt von der Doskozil-Ankündigung erwischt. Dorthin hatte sich der Wiener SPÖ-Gemeinderatsklub mit Rendi-Wagner zurückgezogen - und sich auf die die Noch-Bundesobfrau eingeschworen. Doch dann kam der Brief des in die Therme nicht eingeladenen Landeshauptmanns. Das vielbeschworene „Momentum“ - es könnte jetzt beim Burgenländer liegen.