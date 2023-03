Salma Hayek erfreut Fans mit kleinem Striptease

„Erwartungen vs. Realität“

Doch wer jetzt glaubt, die sexy Latina werde gleich einen filmreifen Striptease hinlegen, der hat sich wohl zu früh gefreut. Denn als sich Hayek umdreht, ist sie vorne herum noch vollständig bekleidet, hält aber ein Wurstbrot in der Hand, in das sie herzhaft hineinbeißt.