Endlich klappte es für Austria Lustenaus „Warrior“

Premiere in Wolfsberg

Gegen den WAC schlüpfte der 23-Jährige aber erstmals auch in die Rolle des Torschützen. In der 64. Minute schraubte er sich nach einem Eckball hoch, versenkte den Ball mit dem Hinterkopf zum Siegestreffer ins Netz. „Das erste Ligator ist natürlich etwas besonders. Dass es gleich zum Sieg reicht, macht es noch schöner.“ Jean Hugonet hat sich damit als zehnter Lustenauer in die Torschützenliste der heimischen Bundesliga eingetragen. Sein Tor war gleichzeitig auch historisch. Denn erstmals gelang es der Austria in der höchsten Liga ein Team aus Kärnten zu besiegen. Damit fehlt den Vorarlbergern nur noch ein Erfolg gegen eine burgenländische Elf. Solch ein Duell gab es aber noch gar nie.