Tote bei Regen- und Schneefällen in Kalifornien

Da Überschwemmungen drohen, rieten die Behörden den Anrainerinnen und Anrainern, sich in höher gelegenes Gebiet zu begeben. In der Nacht auf Samstag brach ein Damm entlang des Flusses Pajaro in Zentralkalifornien südlich von Santa Cruz. Rettungskräfte halfen den Menschen, die ihre Häuser nicht rechtzeitig verlassen hatten. Derzeit gilt in 34 von insgesamt 58 Bezirken der Ausnahmezustand.