Kitzbühel: Dachstuhl von Einfamilienhaus in Brand

Brandalarm am frühen Samstagnachmittag in Kitzbühel! Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand plötzlich aus bisher noch unbekannter Ursache in Flammen. Florianijünger aus der Gamsstadt und aus Aurach konnten das Feuer nach mehreren Stunden löschen. Verletzt zum Glück niemand.