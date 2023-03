Ilzer: Im Büro statt beim Karteln im Café

Kochen in der Kabine

Das Match ist der Höhepunkt nach einer intensiven Arbeitswoche am Platz, in der es gilt, die Spieler weiterzuentwickeln. „Dann folgt der energetische Teil der Arbeit: Wie ist die Mannschaft drauf, ist sie verunsichert, passt das Selbstvertrauen? Dafür bekommt man in den Tagen davor ja ein Gespür“, erzählt der Sturm-Coach, der seine Ansprache unmittelbar vor dem Match auch vom mentalen Zustand abhängig macht. „Man überlegt sich, wie man alle mitnimmt. Ist eine Ansprache oder doch ein Video diesmal besser? Einmal hab ich in der Kabine auch schon gekocht“, verrät der 45-Jährige, der sein Outfit am Spieltag nicht zufällig auswählt. „Es muss zu meinem Beruf und zum Klub passen. Da ich ohnehin gerne schwarze und weiße Kleidung anziehe, passt das bei Sturm recht gut.“