In Elefsina locken die ewigen Mysterien

Spannende neue Mysterien in den Ruinen der antiken Tempel

Auch das deutsche Choreografie-Paar Sasha Waltz und Jochen Sandig steuert im September eine spektakuläre Performance bei. In den Ruinen der alten Tempel zeigen die beiden ihr „Human Requiem“, das auf Johannes Brahms’ „Deutschem Requiem“ basiert, mit einer umwerfenden Marlies Petersen in der Hauptrolle. Die Sängerin hat zwischen den Tempelruinen schon probegesungen und war hellauf begeistert. An einem so heiligen Ort und so nahe an den alten Göttern wird diese Aufführung zu einem besonderen Erlebnis. Bühnenmagier Romeo Castellucci befasst sich Anfang September in einer Bewegungs-Performance ebenfalls mit den Überresten der heiligen Stätte und ihrer Beziehung zur Unterwelt. Dass Aischylos, der Urvater der griechischen Tragödie, 525 vor Christus in Eleusis geboren wurde, macht diesen Ort für Theatermacher wohl besonders spannend.