Nach 30 Kilometer langer Flucht fiel Warnschuss

Kurz vor 3 Uhr in der Nacht hatte ein anderer Autofahrer bei der Polizei Alarm geschlagen. Der Zeuge gab an, dass vor ihm auf der B169 Zillertalstraße ein Pkw in Schlangenlinie unterwegs sei. Eine Streife machte sich daraufhin sofort auf den Weg und konnte den „auffälligen Pkw“ schließlich beim Knoten Tiroler Straße/Zillertal Straße ausforschen.