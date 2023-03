Teures Auto nach Frankreich „entführt“

Ein dubioses Autogeschäft endete für einen 60-Jährigen mit U-Haft. Im Oktober 2022 trat der Mann an einen Leibnitzer Fahrzeughändler heran. Er bekundete Interesse an einem hochpreisigen Auto und gab an, dieses für eine Firmengründung zu benötigen. Bereits bei der Vertragsunterzeichnung kam es laut Polizei zu Divergenzen zwischen dem Händler und dem Kaufinteressenten. Diese wurden entsprechend angepasst.