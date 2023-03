Beliebter Kaugummi ist bald nicht mehr erhältlich

Seit 1893 waren die beliebten Kaugummistreifen des weltgrößten Herstellers William Wrigley Jr. in fast aller Munde. Nun wurde das Aus des Munderfrischers bekannt gegeben. Wie die „Rheinische Post“ („RP“) berichtet, hat der US-Hersteller Mars nämlich die Produktion in Deutschland bereits mit Ende des Vorjahres eingestellt - davon betroffen ist auch der Verkauf in Österreich.