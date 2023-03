Die Volkspartei will mit Beständigkeit punkten

Bei den vergangenen drei Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten wurden die Landeshauptleute von den Wählern abgestraft. Das will Landeshauptmann Wilfried Haslauer klarerweise verhindern. In dieser Woche hagelte es Kritik für ihn in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburg AG in Zusammenhang mit einem Gutachten der Arbeiterkammer, welches die Preiserhöhungen des Jänner als nicht wirksam einstuft. Haslauer und der Vorstand belassen die Preise aber, wie sie sind, und haben ein Gegengutachten eingeholt. „Mein Bemühen ist es, zu Preisen zu kommen, die leistbar sind. Die Salzburg AG verdient sich keine goldene Nase, das stimmt nicht“, so Haslauer. Einerseits wolle man die Politik aus der Salzburg AG raushaben, andererseits fordert man seitens der Politik auf das Unternehmen, richtet er seinen Kritikern aus.