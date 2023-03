Scharfe Kritik an Haslauer

Vorstandssprecher Michael Baminger hatte wieder versichert, Senkungen sobald diese möglich sind, an die Kunden weiter zu geben. „Offensichtlich gibt es kein Interesse an einer Lösung im Sinne der Bevölkerung am Verhandlungstisch“, so Egger. Unverständnis kommt ebenso von Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). „Haslauer hat die Strompreiserhöhungen zuerst abgenickt, dann kritisiert und nun doch verteidigt“, sagt Dankl, der auch den neuen Tarif für Stromheizungen kritisiert.