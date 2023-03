Baustart für eine Starkstromleitung nach Bayern

Im bayrisch-oberösterreichischen Grenzgebiet geraten nicht nur viele Straßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch die in den 1930er Jahren errichtete 220-Kilovolt-Stromleitung zwischen St.…Peter am Hart und Altheim in Bayern ist mittlerweile viel zu klein geworden. Seit Jahren laufen – begleitet von Anrainer-Protesten – die Planungen für die Errichtung einer neuen 380-kV-Starkstromfreileitung.