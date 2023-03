Trainiert Bundeskanzler Nehammer mit Steg-Girls?

„Sehr geehrter Bundeskanzler Karl Nehammer, sehr geehrter Herr Vizekanzler Werner Kogler! Die Einladung zum Training mit den Staatsmeisterinnen, Cupsiegerinnen und Supercup-Siegerinnen - den Oberbank Steelvolleys Linz-Steg - steht. Wir würden uns sehr über einen Besuch und eine gemeinsame Trainingseinheit freuen“, posteten auf Facebook die Linzerinnen. Die in Viertelfinale II morgen nach dem 3:0 in Spiel 1 bei Bisamberg ins Halbfinale einziehen wollen. „Das Kräfteverhältnis wurde zuletzt nochmals deutlich, wir wollen die Hürde nehmen“, sagt Coach Facundo Morando. Ein anderes Kaliber wartet auf Rieds Herren nach dem Heim-3:0 morgen in Amstetten. „Es wird nicht einfach - sie werden sicher an einigen Schrauben drehen“, weiß Coach Dominik Kefer.