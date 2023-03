Angeschlagene Frau (1) | Angeschlagene Frau (2)

Seit dem 29. Jänner ist die Zeit vorbei, in der die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrem Bundesland und in der Bundes-ÖVP alle nach ihrer Pfeife tanzen lassen konnte. Seit sie bei den Landtagswahlen die absolute Mehrheit verlor, tief auf unter 40 Prozent abstürzte, ist die ÖVP-Welt eine andere - vor allem im bis dahin tiefschwarzen Niederösterreich. Sie muss einen Koalitionspartner finden, um weiterregieren zu können. Doch dabei ist das Angebot maximal eingeschränkt, weil sich FPÖ-Chef Udo Landbauer, der bei den Wahlen das weitaus beste FPÖ-Ergebnis aller Zeiten in Niederösterreich erreichte, vielfach klar festgelegt hatte: Mikl-Leitner werde er, werden die Blauen keinesfalls zur Landeshauptfrau wiederwählen. Das stärkt die SPÖ, die zwar bei der Wahl selbst eine schwere Schlappe erlitt: Durch den Wechsel an der Spitze der Roten kann der neue Chef Hergovich hoch pokern. Nun droht der Abbruch der Verhandlungen zwischen Schwarz und Rot. Eine Variante, die jetzt befeuert wird: Der Bauernbund könnte Mikl-Leitner wegputschen, danach die FPÖ Bauern-Landesrat Stephan Pernkopf zum Landeshauptmann wählen. Ein wilder Koalitionspoker mit schlechten Karten für die schwer angeschlagene Mikl-Leitner.