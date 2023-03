Tiwag entscheidet bald über neuen Strompreis

„Wir prüfen nun, wie und in welchem Ausmaß wir unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und der massiven Preisverwerfungen auf den Märkten unsere Preise für Standardkunden anpassen müssen“, sagte Entstrasser im Vorfeld des am Donnerstag stattfindenden Beteiligungs-Unterausschusses im Tiroler Landtag. Dort wird Entstrasser zur Causa Stellung nehmen. Die Tiwag will zudem die Beschaffungs- und Einkaufsstrategie optimieren.