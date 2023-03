Haftstrafe für Betrug an Landhendl-Firma

Prozess vertagt

Nachdem der Angeklagte das angebliche Schmiergeldsystem in der Firma in den Raum gestellt und zwei Mitarbeiter - die das bestritten - beschuldigt hatte, wurde der Prozess im Juni des Vorjahres vertagt, um weitere Ermittlungen anzustellen und Zeugen zu befragen. Die Ergebnisse hatte das Schöffengericht am Mittwoch aufzuarbeiten. So war der stellvertretende Leiter der Revision jenes Großkonzerns geladen, zu dem der Innviertler Betrieb seit 2016 gehört. Nachdem erste Verdachtsmomente aufgetaucht waren, war er vom Geschäftsführer in Oberösterreichgebeten worden, sich die Sache anzusehen. Sein Fazit: „Wir haben jahrelang Rechnungen bezahlt, aber keine Bestätigung, dass wir eine Gegenleistung erhalten haben“, sagte er am Mittwoch vor Gericht. „Ich habe keinen Nachweis für eine Lieferung“, meinte er, musste aber auf Nachfrage des Richters einräumen, dass es auch „keinen Nachweis für eine Nichtlieferung“ gebe.