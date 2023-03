„Sport kann so grausam sein“

Bozen mit Legionärs-Armada

Selbst in Überzahl konnte sich die ohne die Verteidiger Murphy (krank) und Todd (verletzt) angetretenen und hinten vom starken Goalie Tirroenen gestützten Linzer kaum in der Offensivzone vor Bozens stimmgewaltiger Fan-Wand festsetzen – und kassierten selbst in Unterzahl durch Mitch Hults das 0:1 (14.). In Abschnitt 2 legte der Außenseiter den Respekt ab, kreierte selbst viel Offensive, brachte Scheiben aufs Tor - und eine durch Romig sogar auf die Torlinie, wo sie allerdings liegen blieb (39.)! Und als wäre das nicht genug, gab’s statt dem zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1 auf der anderen Seite im Gegenzug wieder durch Hults das 0:2.