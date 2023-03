Chip-Hersteller Infineon baut Standort weiter aus

Der Halbleiter-Hersteller Infineon investiert weiter in den Standort in Villach. Nachdem die Produktion ausgebaut wurde, soll nun der Logistikbereich entsprechend mitwachsen. „Im Zuge unseres Wachstums sind auch die am Standort verteilten Logistikbereiche und der Verkehr im Werksgelände an Grenzen gestoßen. Jetzt stellen wir langfristig eine reibungslose Abwicklung aller Materialflüsse sowie die optimale Integration in den laufenden Betrieb sicher,“ schildert Thomas Reisinger, Vorstand für Operations von Infineon Austria.