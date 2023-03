Selbstgemalte Kennzeichen, Harndrang und Drogen

Kein Führerschein

Auf der B137 in Wels wurde ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der Lenker war durch verschiedene Substanzen beeinträchtigte. Der 38-Jährige aus Wels hatte keinen Führerschein mehr bei sich, weil ihm dieser bereits bei einer früheren Kontrolle wegen Suchtgifts am Steuer abgenommen wurde. Vom Lenker wurde die Vorführung zu einem Arzt verweigert. Weiters befanden sich an seinem nicht zum Verkehr zugelassenem Fahrzeug selbst gemalte Kennzeichen.