LASK Amateure übernehmen die Tabellenführung!

Nach dem Start der Regionalliga Ost Ende Februar ist am Wochenende auch die Regionalliga Mitte in die Rückrunde gestartet. Und das gleich mit einem Spitzenspiel. Die LASK Amateure holten sich mit einem 2:0 über DSV Leoben die Tabellenführung nach Oberösterreich. Aber auch in der Ostliga gab es einige Überraschungen. Im Video gibt es noch einmal eine Zusammenfassung der Spiele.