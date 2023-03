Verletzte ÖSV-Skicrosserin mit Schock-Geständnis

„Davor macht es keinen Sinn“

Wann die Kästle-Pilotin, die es in dieser Saison als Dritte in Innichen und Zweite beim Heimrennen auf der Reiteralm bereits zweimal aufs Weltcup-Podium geschafft hatte, wieder ins Renngeschehen eingreifen kann, ist schwer zu prognostizieren. „Mein Ziel ist es, in der Form zurückzukommen, die ich zuletzt hatte“, sagt Sonja, die nichts überstürzen will. „Davor macht es keinen Sinn."