19-Jähriger gab Randalierer faustgroße Wurf-Steine

Am Donnerstag dritter Prozess

Diese Woche gibt’s am Donnerstag dann den dritten Halloween-Prozess. Dann sitzen eine 15-Jährige und zwei Freunde (15, 16) auf der Anklagebank. Sie sollen aus Tschechien verbotene Böller nach Linz zu den Randalen geschmuggelt, diese an die Mitstreiter verteilt haben, um die Exekutive zu bewerfen. Da dieses Trio unters Jugendstrafgesetz fällt, ist der Strafrahmen halbiert – also maximal zweieinhalb Jahre Haft.