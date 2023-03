Halloween-Prozess: Angeklagter gesteht doch

Extra Security am Ende und strenge Kontrollen am Landesgericht Linz. Jeder, der am Donnerstag gegen 13 Uhr in das Landesgericht Linz wollte, wurde genau gefilzt. Handys mussten abgegeben werden. Der Grund für die Aufregung: Nach den Halloween-Krawallen in Linz wurde dem ersten Angeklagten der Prozess gemacht. Ein 22-jähriger Syrer stand vor dem Richter.