Jung! Mutig! Feurig! Witzig!

Ein Ort, der aufgelegt ist für Schillers „Don Karlos“!

Ganz genau. Man muss die Stoffe zum Raum suchen, denn der ist ein ganz starker Partner. In diese Renaissancegemäuer passt ein Stück wie Don Karlos, wo sich ein König verbunkert und gegen den Rest von Europa rüstet, irrsinnig gut von der Atmosphäre her. Ich bin übrigens auch der tiefen Überzeugung, dass eine gute Story nicht umzubringen ist. Was der Regisseur aber verstehen muss, ist: Was ist das für eine Story, und wie geht sie uns was an? Don Karlos ist ein Psychokrimi, eine tolle Gesellschaftsbeobachtung. Wenn ich heute Don Karlos sehe und der Regisseur es nicht schafft, dass ich an Putin denke, weil es einfach ein diktatoriales Gefüge ist, dann habe ich verloren.