ÖSV-Aufsteiger: „Es gibt gute und schlechte Tage“

Wie nah Glück und Leid beieinander liegen, musste ÖSV-Youngster Lukas Feurstein Ende Jänner in Cortina (It) am eigenen Leib erfahren. Dem besten Weltcupresultat folgte eine schwere Verletzung. Nun kämpft sich der 21-jährige Vorarlberger zurück - auch mit der Unterstützung von Marco Rossis Personal Coach.