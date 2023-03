Pensionszahlungen: Regierung bessert Fehler aus

Rauch und Wöginger gestanden Fehler ein

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger gestanden am Freitagnachmittag einen Fehler ein und führten diesen auf eine „fehlerhafte Formulierung im ASVG“ zurück. Deshalb hätten rund 200.000 Pensionisten eine geringere Zahlung erhalten als geplant. „Die Bundesregierung bereitet daher eine umgehende Korrektur der gesetzlichen Regelung vor. Ein entsprechender Antrag soll im Sozialausschuss am 23. März eingebracht werden“, kündigten Rauch und Wöginger in einer gemeinsamen Aussendung an.