KAC beendet Skandinavien-Trip mit 6:3 über Odense

Härte im Schlussdrittel

Im Schlussdrittel wurde es dann hitzig! Nach einem Check gegen den Kopf von KAC-Crack Jensen Aabo gab‘s eine größere Rauferei – die Klagenfurter Unterweger und From fassten eine Spieldauer-Strafe aus. Wie später auch noch Raphael Herburger, der einen Gegner von hinten in die Bande checkte. Aber die Rotjacken hatten auf den Anschlusstreffer von Odense durch Gomboc direkt eine Antwort – am Ende kamen die Dänen noch auf 3:5 ran, aber Youngster Waschnig traf in letzter Sekunde ins leere Gehäuse zum 6:3-Endstand.