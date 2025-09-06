Vorteilswelt
Sieg in der CHL

KAC beendet Skandinavien-Trip mit 6:3 über Odense

Kärnten
06.09.2025 21:33
KAC-Stürmer Mario Kempe traf gegen Odense doppelt.
KAC-Stürmer Mario Kempe traf gegen Odense doppelt.(Bild: GEPA)

Ganz wichtig! Nach dem 6:3-Sieg beim dänischen Meister Odense bleibt der KAC voll im Rennen ums Achtelfinale in der Champions Hockey League. Nach einem torlosen Startdrittel drehte im zweiten Abschnitt vor allem Mario Kempe mit einem „Doppelpack“ auf. Damit beendete die Furey-Truppe den Skandinavien-Ausflug positiv.

Schon im ersten Drittel hatte der KAC im Duell der Champions Hockey League spielerisch den Ton angegeben – aber immer wieder konterte der dänische Meister aus Odense stark. Daher musste Goalie Sebastian Dahm in seinem Heimatland einige starke Paraden auspacken. Somit ging‘s mit einem 0:0 in die erste Drittelpause.

Ein „Eigentor“
Doch im zweiten Abschnitt klingelte es gleich: From spielte scharf vors Tor, Kempe lenkte den Puck ab und versenkte dann seinen eigenen Rebound (22.). Bei der 2:0-Führung für die Rotjacken fälschte ein dänischer Verteidiger einen Schlenzer von Maxi Preiml den Puck unhaltbar hoch ins eigene Gehäuse ab (25.). Auf den Anschlusstreffer der Dänen antwortete wieder Kempe. KAC-Stürmer From kurvte ums gegnerische Tor, spielte einen Traumpass auf die andere Seite – und Kempe lupfte den Puck zur 3:1-Führung für die Gäste unter die Latte (32.).

Härte im Schlussdrittel
Im Schlussdrittel wurde es dann hitzig! Nach einem Check gegen den Kopf von KAC-Crack Jensen Aabo gab‘s eine größere Rauferei – die Klagenfurter Unterweger und From fassten eine Spieldauer-Strafe aus. Wie später auch noch Raphael Herburger, der einen Gegner von hinten in die Bande checkte. Aber die Rotjacken hatten auf den Anschlusstreffer von Odense durch Gomboc direkt eine Antwort – am Ende kamen die Dänen noch auf 3:5 ran, aber Youngster Waschnig traf in letzter Sekunde ins leere Gehäuse zum 6:3-Endstand. 

Voll im Rennen
Es war der zweite „Dreier“ in der diesjährigen CHL. Damit bleibt die Furey-Truppe weiter voll im Rennen um den Aufstieg ins Achtelfinale – dafür werden wohl drei Punkte in den abschließenden Partien daheim gegen Tychy (Pol) und bei Kuopio (Fin) nötig sein. Nach der knappen 2:4-Niederlage bei Brynäs (Sd) und dem Sieg in Odense endet der Skandinavien-Trip – am Sonntag steht für die Rotjacken noch die rund zehnstündige Heimreise auf dem Plan.

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

