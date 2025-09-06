Ministerien wollen nicht per E-Mail antworten

Als letzter EU-Mitgliedsstaat rang sich Österreich zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses und damit zu einem Informationsfreiheitsgesetz durch. Noch keine Woche nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt es hierzulande aber auch die ersten Aufreger – selbst von höchster Stelle.
Sowohl im Finanz- als auch im Justizministerium wurden diese Woche bereits Auskünfte per E-Mail verweigert. Beide Ministerien beharren bei den Anfragen auf Online-Formularen. Aus juristischer Sicht geht das in Ordnung, sagte der Verwaltungs- und Medienrechtsexperte Hans Peter Lehofer gegenüber Ö1: „Grundsätzlich kann eine Behörde besondere Übermittlungsformen – wie etwa ein Formular – vorsehen.“
Datenschützer äußerten – wie die „Krone“ berichtete – bereits Bedenken, dass es die Politik mit der neuen Transparenz nicht ganz so ernst meinen könnte. Nach 100 Jahren in verfassungsranglich verankerter Gewohnheit wohl auch nicht weiter überraschend.
„Besser geschwärzte Namen als keine Infos“
In der Praxis haben die Menschen jedenfalls jetzt neu ein Recht auf Information. Also kann ein Bürger zum Beispiel ein Dokument anfragen. Vorher war das nicht möglich. „Wir hatten nur ein Auskunftsrecht, das heißt, eine Behörde konnte umschreiben, was vielleicht im Dokument drinsteht. Aber man musste es nicht hergeben“, sagt Datenschutzexperte Markus Hametner im Gespräch mit der „Krone“.
Es gebe auch eine grundsätzliche Bestimmung, dass Informationen teilweise herauszugeben seien, selbst wenn Teilinformationen unter einen Geheimhaltungsgrund fallen würden. „Wenn also ein Name im Dokument steht, muss der eher geschwärzt werden, als dass man alles verweigert. Auch das ist eine große Verbesserung.“
Wie sich dieser „Paradigmenwechsel“, auf den Experten wie Hametner hoffen, auf die Praxis auswirken wird, muss man noch abwarten. Die Türe zur Informationsfreiheit ist jedenfalls geöffnet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.