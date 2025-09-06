Ministerien wollen nicht per E-Mail antworten

„Besser geschwärzte Namen als keine Infos“

In der Praxis haben die Menschen jedenfalls jetzt neu ein Recht auf Information. Also kann ein Bürger zum Beispiel ein Dokument anfragen. Vorher war das nicht möglich. „Wir hatten nur ein Auskunftsrecht, das heißt, eine Behörde konnte umschreiben, was vielleicht im Dokument drinsteht. Aber man musste es nicht hergeben“, sagt Datenschutzexperte Markus Hametner im Gespräch mit der „Krone“.