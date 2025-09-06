Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz neuem Gesetz

Ministerien wollen nicht per E-Mail antworten

Innenpolitik
06.09.2025 19:17
Trotz Gesetz sind Antworten per Mail nicht immer gesetzt.
Trotz Gesetz sind Antworten per Mail nicht immer gesetzt.(Bild: fotohansel - stock.adobe.com)

Als letzter EU-Mitgliedsstaat rang sich Österreich zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses und damit zu einem Informationsfreiheitsgesetz durch. Noch keine Woche nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt es hierzulande aber auch die ersten Aufreger – selbst von höchster Stelle.

0 Kommentare

Sowohl im Finanz- als auch im Justizministerium wurden diese Woche bereits Auskünfte per E-Mail verweigert. Beide Ministerien beharren bei den Anfragen auf Online-Formularen. Aus juristischer Sicht geht das in Ordnung, sagte der Verwaltungs- und Medienrechtsexperte Hans Peter Lehofer gegenüber Ö1: „Grundsätzlich kann eine Behörde besondere Übermittlungsformen – wie etwa ein Formular – vorsehen.“

Datenschützer äußerten – wie die „Krone“ berichtete – bereits Bedenken, dass es die Politik mit der neuen Transparenz nicht ganz so ernst meinen könnte. Nach 100 Jahren in verfassungsranglich verankerter Gewohnheit wohl auch nicht weiter überraschend.

„Besser geschwärzte Namen als keine Infos“
In der Praxis haben die Menschen jedenfalls jetzt neu ein Recht auf Information. Also kann ein Bürger zum Beispiel ein Dokument anfragen. Vorher war das nicht möglich. „Wir hatten nur ein Auskunftsrecht, das heißt, eine Behörde konnte umschreiben, was vielleicht im Dokument drinsteht. Aber man musste es nicht hergeben“, sagt Datenschutzexperte Markus Hametner im Gespräch mit der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Mehr Transparenz:
Amtsgeheimnis fällt: Was das für uns alle bedeutet
01.09.2025
Krone Plus Logo
Und was geheim bleibt
Amtsgeheimnis ade! Wer jetzt was abfragen darf
01.09.2025
Ob mit oder ohne KI
Nach Aus für Amtsgeheimnis: So geht es nun weiter
06.09.2025

Es gebe auch eine grundsätzliche Bestimmung, dass Informationen teilweise herauszugeben seien, selbst wenn Teilinformationen unter einen Geheimhaltungsgrund fallen würden. „Wenn also ein Name im Dokument steht, muss der eher geschwärzt werden, als dass man alles verweigert. Auch das ist eine große Verbesserung.“

Wie sich dieser „Paradigmenwechsel“, auf den Experten wie Hametner hoffen, auf die Praxis auswirken wird, muss man noch abwarten. Die Türe zur Informationsfreiheit ist jedenfalls geöffnet.

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
177.117 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
128.975 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
119.368 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1471 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1330 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1046 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Innenpolitik
Trotz neuem Gesetz
Ministerien wollen nicht per E-Mail antworten
Lebenszeichen in Video
Mutter von Geisel: „Will das Lächeln wiedersehen“
Plan bleibt geheim
Libanons Armee entwaffnet Hisbollah-Miliz
Preisdatenbank etc.
ÖGB: Regierung tut zu wenig gegen Inflation
Wirbel im Ausschuss
Sitzung gestört: Politiker löst Polizeieinsatz aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf