Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los

Syrer bereits mehrfach verurteilt

Bei dem Syrer handelt es sich um einen unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Raubes und Urkundenunterdrückung verurteilten Syrer, der mehrfach untergetaucht ist und dessen Eltern und Geschwister in seinem Heimatland leben. Er selbst sei nach eigenen Angaben 2022 ausschließlich wegen des Krieges aus Syrien geflohen und habe dort Angst um sein Leben. Der EGMR will bis zur nächsten Entscheidung noch weitere Informationen zum Fall hören. Für das Innenministerium sei das laut eigener Aussage „nicht ungewöhnlich“.