So wird das Wetter bei der Mondfinsternis

Für Sonntag waren zunächst noch viel Sonnenschein und eine wolkenlose Sicht prognostiziert. Inzwischen steht aber fest, dass die Sicht auf die totale Mondfinsternis getrübt sein könnte. Schleierwolken könnten den Sonnenschein zeitweise deutlich dämpfen, teilte die GeoSphere Austria mit. Wie berichtet, beginnt die totale Verfinsterung um 19.30 Uhr (Wien) und endet um 20.53 Uhr. Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) warnte, dass auch die Abenddämmerung die Sicht trübe. Überall in Österreich sollte das Himmelsspektakel zwischen 20.15 und 20.55 Uhr zu sehen sein.



Hier sehen Sie das Posting der UWZ: