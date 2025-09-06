Libanons Armee entwaffnet Hisbollah-Miliz

Schattenstaat im Libanon

Die Hisbollah sagte bereits, einen Beschluss zu ihrer Entwaffnung ignorieren zu wollen. In den vergangenen Jahren hat die Miliz mit Unterstützung des Irans eine Art Schattenstaat im Libanon aufgebaut und konnte durch ihren Einfluss immer wieder politische Prozesse blockieren oder behindern. Seit dem Krieg mit Israel im vergangenen Herbst gilt sie jedoch als stark geschwächt. Einer Entwaffnung will sie angeblich zustimmen, wenn Israels Militär seine Angriffe im Libanon einstellt und verbleibende Truppen aus dem Süden des Landes abzieht. Die Hisbollah ist die einzige Miliz im Libanon, die nach dem Bürgerkrieg ihre Waffen behalten hat.