Mutter von Geisel: „Will das Lächeln wiedersehen“

Das rechte Auge wurde zerstört

Idit hält inne, ihre Stimme bricht, als sie sagt: „Es hätte jeden treffen können. Jeden Sohn, jede Tochter.“ Von den freigelassenen Geiseln weiß sie, wie ihr Sohn und andere im Untergrund ausharren: in engen Kammern, ohne Tageslicht, oft mit nur einem Stück Fladenbrot am Tag. „Sie wissen nicht, ob es Tag oder Nacht ist“, erzählt sie. „Nur die Gebetsrufe der Hamas geben ihnen eine Ahnung von der Zeit.“