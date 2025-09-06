Vorteilswelt
Zwei Ehen kaputt

„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein

Ausland
06.09.2025 20:13

Je zwei verlorene Posten und kaputte Ehen hat der Fremdgeh-Skandal bei einem Coldplay-Konzert in Boston gefordert. Damals hatte die Kamera den CEO des Unternehmens Astronomer und seine Personalchefin eingefangen (siehe Video oben). Sie wirkten nicht nur vertraut miteinander, sondern auch peinlich berührt. Beide waren zu dem Zeitpunkt verheiratet.

Der sogenannte „Kiss Cam“-Skandal war wochenlang Thema in sozialen Netzwerken, die Affäre ging viral. Andy Bryon (50) und Kristin Cabot (52) waren von der Kamera eingefangen worden, wie sie eng aneinandergekuschelt auf dem Coldplay-Konzert unterwegs waren. Kurz darauf trat Bryon als CEO zurück, Cabot verließ den Konzern ebenfalls.

Wie die Daily Mail berichtete, reichte Cabot auch die Scheidung ein. Ihr bisheriger Ehemann Andrew Cabot ist Chef einer traditionellen Rum-Firma, die er in der sechsten Generation führt. Die Cabots gehören zu den ältesten und reichsten Familien Neuenglands. Die beiden lernten sich laut Medienberichten 2020 kennen und heirateten drei Jahre später. Schon vor der offiziellen Scheidung soll es Probleme gegeben haben. 

Das ist die Aufnahme von Cabot und Bryon, die viral ging.
Das ist die Aufnahme von Cabot und Bryon, die viral ging.(Bild: glomex)

Ex-Frau: „Kein angenehmer Mensch“
Andrew Cabot war auch mit seiner vorherigen Ehefrau nur vier Jahre verheiratet. Ex-Frau Julia Cabot (63) sagte nun, dass er kein angenehmer Mensch sei. „Jetzt ist ihm etwas Unangenehmes passiert. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Geld“, sagte sie zur Zeitung Daily Mail. Sie habe ihren Exmann kurz nach dem Vorfall beim Coldplay-Konzert kontaktiert. Er habe gefühlskalt reagiert, was sie wiederum nicht überrascht habe. „Andrews Ego ist zu groß, um sich davon beeinflussen zu lassen, und das Einzige, was ihn stört, ist, dass er bloßgestellt wurde.“

Bryons Ehefrau Megan, eine Lehrerin, zog laut Berichten mit den beiden gemeinsamen Söhnen in das Urlaubsdomizil. Sie nahm öffentlich wieder ihren Mädchennamen Kerrigan ein. Cabot hat Kinder aus erster Ehe. Gemeinsam haben sich die beiden nicht mehr blicken lassen. Damit dürften also nicht nur die Ehen, sondern auch die Affäre wieder Geschichte sein.

Folgen Sie uns auf