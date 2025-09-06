Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Je zwei verlorene Posten und kaputte Ehen hat der Fremdgeh-Skandal bei einem Coldplay-Konzert in Boston gefordert. Damals hatte die Kamera den CEO des Unternehmens Astronomer und seine Personalchefin eingefangen (siehe Video oben). Sie wirkten nicht nur vertraut miteinander, sondern auch peinlich berührt. Beide waren zu dem Zeitpunkt verheiratet.
Der sogenannte „Kiss Cam“-Skandal war wochenlang Thema in sozialen Netzwerken, die Affäre ging viral. Andy Bryon (50) und Kristin Cabot (52) waren von der Kamera eingefangen worden, wie sie eng aneinandergekuschelt auf dem Coldplay-Konzert unterwegs waren. Kurz darauf trat Bryon als CEO zurück, Cabot verließ den Konzern ebenfalls.
Wie die Daily Mail berichtete, reichte Cabot auch die Scheidung ein. Ihr bisheriger Ehemann Andrew Cabot ist Chef einer traditionellen Rum-Firma, die er in der sechsten Generation führt. Die Cabots gehören zu den ältesten und reichsten Familien Neuenglands. Die beiden lernten sich laut Medienberichten 2020 kennen und heirateten drei Jahre später. Schon vor der offiziellen Scheidung soll es Probleme gegeben haben.
Ex-Frau: „Kein angenehmer Mensch“
Andrew Cabot war auch mit seiner vorherigen Ehefrau nur vier Jahre verheiratet. Ex-Frau Julia Cabot (63) sagte nun, dass er kein angenehmer Mensch sei. „Jetzt ist ihm etwas Unangenehmes passiert. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Geld“, sagte sie zur Zeitung Daily Mail. Sie habe ihren Exmann kurz nach dem Vorfall beim Coldplay-Konzert kontaktiert. Er habe gefühlskalt reagiert, was sie wiederum nicht überrascht habe. „Andrews Ego ist zu groß, um sich davon beeinflussen zu lassen, und das Einzige, was ihn stört, ist, dass er bloßgestellt wurde.“
Bryons Ehefrau Megan, eine Lehrerin, zog laut Berichten mit den beiden gemeinsamen Söhnen in das Urlaubsdomizil. Sie nahm öffentlich wieder ihren Mädchennamen Kerrigan ein. Cabot hat Kinder aus erster Ehe. Gemeinsam haben sich die beiden nicht mehr blicken lassen. Damit dürften also nicht nur die Ehen, sondern auch die Affäre wieder Geschichte sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.