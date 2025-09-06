„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein

Ex-Frau: „Kein angenehmer Mensch“

Andrew Cabot war auch mit seiner vorherigen Ehefrau nur vier Jahre verheiratet. Ex-Frau Julia Cabot (63) sagte nun, dass er kein angenehmer Mensch sei. „Jetzt ist ihm etwas Unangenehmes passiert. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Geld“, sagte sie zur Zeitung Daily Mail. Sie habe ihren Exmann kurz nach dem Vorfall beim Coldplay-Konzert kontaktiert. Er habe gefühlskalt reagiert, was sie wiederum nicht überrascht habe. „Andrews Ego ist zu groß, um sich davon beeinflussen zu lassen, und das Einzige, was ihn stört, ist, dass er bloßgestellt wurde.“