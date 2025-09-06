Verstappen fährt schnellste Runde der Geschichte

Verstappen war 77 Tausendstelsekunden schneller als Lando Norris, der ebenfalls unter dem alten Hamilton-Rekord blieb. „Ich denke, dass es hier mit dem geringen Abtrieb immer schwierig ist, die Runde perfekt zu fahren. Aber Q3 hat sich gut angefühlt“, meinte der Niederländer. „Wir haben einige letzte Änderungen vorgenommen, die es mir ermöglicht haben, etwas mehr zu pushen. Für uns ist das ein großartiger Moment.“