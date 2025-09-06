Verstappen fährt schnellste Runde der Geschichte

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Samstag im Qualifying in Monza die schnellste Runde der Formel-1-Geschichte erzielt. „Das ist unglaublich“, wunderte sich Verstappen selbst.
Der Niederländer freute sich über die 45. Pole Position in seiner Karriere, die fünfte der Saison und die erste seit Silverstone im Juli. Und diese holte er mit historischen Ausmaßen: Der 27-Jährige sprengte in 1:18,792 Minuten den fünf Jahre alten Monza-Rundenrekord von Hamilton (1:18,887) und fuhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 264,68 km/h die schnellste Runde aller F1-Zeiten.
Verstappen war 77 Tausendstelsekunden schneller als Lando Norris, der ebenfalls unter dem alten Hamilton-Rekord blieb. „Ich denke, dass es hier mit dem geringen Abtrieb immer schwierig ist, die Runde perfekt zu fahren. Aber Q3 hat sich gut angefühlt“, meinte der Niederländer. „Wir haben einige letzte Änderungen vorgenommen, die es mir ermöglicht haben, etwas mehr zu pushen. Für uns ist das ein großartiger Moment.“
Kommentare
