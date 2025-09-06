Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Das legendäre Lichtschwert von Darth Vader aus der „Star Wars„-Originalfilmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. Damit handelt es sich um die teuerste Requisite der Weltraum-Saga.
Das Lichtschwert mit dem roten Strahl kam bei den Duellen Luke Skywalkers gegen den dunklen Lord der Sith in „Das Imperium schlägt zurück“ und die „Rückkehr der Jedi-Ritter“ zum Einsatz. Die intergalaktische Waffe sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit.
Neuer Besitzer nicht bekannt
Damit sei es die teuerste je versteigerte „Star Wars“-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, ist nicht bekannt. Die Film-Einsätze hätten gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.
