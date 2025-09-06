Vorteilswelt
Auktion in Los Angeles

Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert

Ausland
06.09.2025 12:18

Das legendäre Lichtschwert von Darth Vader aus der „Star Wars„-Originalfilmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. Damit handelt es sich um die teuerste Requisite der Weltraum-Saga.

Das Lichtschwert mit dem roten Strahl kam bei den Duellen Luke Skywalkers gegen den dunklen Lord der Sith in „Das Imperium schlägt zurück“ und die „Rückkehr der Jedi-Ritter“ zum Einsatz. Die intergalaktische Waffe sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit.

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Lesen Sie auch:
Das Hotel du Lac in der tunesischen Hauptstadt Tunis steht seit 2000 leer.
Wirbel in Tunesien
Hotel wird abgerissen: „Star Wars“-Fans in Rage
02.09.2025
Erstes Foto vom Set
Drehbeginn für „Star Wars“-Film mit Ryan Gosling
29.08.2025
Die Macht sei mit ihr
Riesenassel wurde nach Darth Vader benannt
14.01.2025

Neuer Besitzer nicht bekannt
Damit sei es die teuerste je versteigerte „Star Wars“-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, ist nicht bekannt. Die Film-Einsätze hätten gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.

