Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert

Neuer Besitzer nicht bekannt

Damit sei es die teuerste je versteigerte „Star Wars“-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, ist nicht bekannt. Die Film-Einsätze hätten gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.