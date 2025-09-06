St. Pölten gewinnt Schlager bei Red Bull Salzburg

Die Meisterinnen siegten am Samstag in Liefering mit 2:1 (1:1), nachdem sie nach einem frühen Gegentor durch Emelie Kobler schon nach der ersten Minute einem Rückstand nachgelaufen waren. Ludmila Matavkova (13.) gelang der rasche Ausgleich, der Siegestreffer der Niederösterreicherinnen fiel jedoch erst in der 84. Minute durch Ana Grdisa.