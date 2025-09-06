Vorteilswelt
Frauen-Bundesliga

St. Pölten gewinnt Schlager bei Red Bull Salzburg

Fußball National
06.09.2025 21:18
(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg Women)

Der SKN St. Pölten hat in der Frauen-Bundesliga den Schlager gegen Red Bull Salzburg für sich entschieden.

0 Kommentare

Die Meisterinnen siegten am Samstag in Liefering mit 2:1 (1:1), nachdem sie nach einem frühen Gegentor durch Emelie Kobler schon nach der ersten Minute einem Rückstand nachgelaufen waren. Ludmila Matavkova (13.) gelang der rasche Ausgleich, der Siegestreffer der Niederösterreicherinnen fiel jedoch erst in der 84. Minute durch Ana Grdisa.

St. Pölten noch ohne Punktverlust
St. Pölten hält nach drei Spielen damit bei drei Siegen und ist vorerst Tabellenführer. Für die Salzburgerinnen war es die erste Saisonniederlage nach davor zwei Siegen und einem Remis.

Sturm Graz setzte sich vor den Sonntag-Partien vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Beim 2:0 bei der SpG Südburgenland/TSV Hartberg trafen Lena Breznik (40.) und Zala Kustrin (47.) kurz vor und kurz nach der Pause. Die LASK-Frauen fixierten mit einem 3:0 bei Neulengbach den ersten Saisonsieg.

