So verändert sich die steirische Disco-Szene

Jetzt im Stream: Österreichs U19 führt gegen Wales
Testmatch
Nach einem letzten Party-Wochenende schließt das Bollwerk in Graz endgültig – wie viele Nachtlokale in den letzten Jahren. Wie steht es um andere steirische Discos? Die „Krone“ hat sich umgehört.
An diesem Wochenende ging in Graz eine Ära zu Ende: Das Kult-Nachtlokal Bollwerk lud am Freitag und Samstag nach vielen Jahren und wechselnden Standorten zum „letzten Tanz“ und wird dann endgültig schließen – was auch das Aus der letzten Großraumdisco in der Landeshauptstadt bedeutet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.