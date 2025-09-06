So verändert sich die steirische Disco-Szene

An diesem Wochenende ging in Graz eine Ära zu Ende: Das Kult-Nachtlokal Bollwerk lud am Freitag und Samstag nach vielen Jahren und wechselnden Standorten zum „letzten Tanz“ und wird dann endgültig schließen – was auch das Aus der letzten Großraumdisco in der Landeshauptstadt bedeutet.