Österreichs U19 gegen Wales – hier im Livestream

Österreichs U19-Talente prallen heute in einem Test auswärts auf EM-Gastgeber Wales. Wir berichten ab 20 Uhr live auf krone.tv und im Stream – siehe oben.
Der nächste Test! Am Mittwoch musste sich Österreichs Unter-19-Team Belgien mit 1:2 geschlagen geben, Teamchef Martin Scherb trauerte einem Erfolgserlebnis nach: „Wir waren auf Augenhöhe, ein Remis wäre gerecht gewesen.“
Heute prallen seine Talente auswärts auf Wales. „Das wird eine richtig schöne Bühne für meine Burschen. Flutlichtspiel, hoffentlich viele Zuschauer. Wales trägt im nächsten Sommer die U19-EM aus, umso intensiver bereitet sich dieses Team auf das Turnier vor. Ein guter Test für uns, weil wir wollen natürlich auch zur EM.“ Für Scherbs Auswahl startet im Oktober bereits in Slowenien die EM-Qualifikation.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.