Ab 20 Uhr

Österreichs U19 gegen Wales – hier im Livestream

Fußball International
06.09.2025 17:38

Österreichs U19-Talente prallen heute in einem Test auswärts auf EM-Gastgeber Wales. Wir berichten ab 20 Uhr live auf krone.tv und im Stream – siehe oben. 

0 Kommentare

Der nächste Test! Am Mittwoch musste sich Österreichs Unter-19-Team Belgien mit 1:2 geschlagen geben, Teamchef Martin Scherb trauerte einem Erfolgserlebnis nach: „Wir waren auf Augenhöhe, ein Remis wäre gerecht gewesen.“

(Bild: GEPA pictures)

Heute prallen seine Talente auswärts auf Wales. „Das wird eine richtig schöne Bühne für meine Burschen. Flutlichtspiel, hoffentlich viele Zuschauer. Wales trägt im nächsten Sommer die U19-EM aus, umso intensiver bereitet sich dieses Team auf das Turnier vor. Ein guter Test für uns, weil wir wollen natürlich auch zur EM.“ Für Scherbs Auswahl startet im Oktober bereits in Slowenien die EM-Qualifikation.

