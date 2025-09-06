Österreichs U19 gegen Wales – hier im Livestream

Heute prallen seine Talente auswärts auf Wales. „Das wird eine richtig schöne Bühne für meine Burschen. Flutlichtspiel, hoffentlich viele Zuschauer. Wales trägt im nächsten Sommer die U19-EM aus, umso intensiver bereitet sich dieses Team auf das Turnier vor. Ein guter Test für uns, weil wir wollen natürlich auch zur EM.“ Für Scherbs Auswahl startet im Oktober bereits in Slowenien die EM-Qualifikation.