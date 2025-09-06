LIVE ab 20.45 Uhr: Siegt Österreich gegen Zypern?

Fünfter Spieltag in der Gruppe H zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Österreichs Nationalteam trifft in Linz auf Zypern! Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Drei Punkte sind gegen den Außenseiter eingeplant, um Spitzenreiter Bosnien vor dem direkten Duell am Dienstag in Zenica auf den Fersen zu bleiben. „Es ist klar, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen und ein Stück weit auch müssen, wenn wir die Gruppe als Erster abschließen wollen“, sagte Teamchef Ralf Rangnick.
Zypern ist die Nummer 128 der FIFA-Weltrangliste, Österreich liegt auf Position 22. Was es mit vermeintlichen Pflichtspielen auf sich hat, habe man aber am Donnerstag nicht nur in Bratislava gesehen, verwies Rangnick auf die 0:2-Niederlage Deutschlands in der Slowakei. „Wir brauchen maximale Intensität und höchstmögliche Energie“, warnte der ÖFB-Coach. „Fußball ist inzwischen in erster Linie natürlich Strategie, aber vor allem auch Energie. Und wir brauchen beides.“
Alaba wohl von Beginn an
Rangnick kann praktisch aus dem Vollen schöpfen. Einzig die Abwehrspieler Maximilian Wöber, Gernot Trauner und Marco Friedl fehlen verletzt. Dafür steht David Alaba vor seinem Comeback. Der ÖFB-Kapitän dürfte trotz fehlender Spielpraxis bei Real Madrid in der Startformation aufgeboten werden. „Es spricht nicht so viel dagegen“, sagte Rangnick. „Er hat alle Einheiten mitgemacht und fühlt sich auch gut. Von daher ist es schon auch möglich, dass er von Beginn an spielt.“
Das einzige kleine Fragezeichen bestand bei Romano Schmid, der Anfang der Woche wegen Nackenproblemen aussetzte. Der Offensivmann machte das Abschlusstraining am Freitag voll mit und könnte beginnen, wenn Konrad Laimer auf die Position des Rechtsverteidigers zurückrückt, die er auch bei Bayern München bekleidet. Alternative wäre der von Rangnick so geschätzte Balljäger Laimer eine Etappe weiter vorne und Italien-Legionär Stefan Posch rechts hinten.
Vorerst keine klare Nummer eins
Völlig offen ist die Torhüterfrage. Alexander Schlager ist wieder fit und im Spielrhythmus und könnte Patrick Pentz ersetzen, der im Juni beim WM-Quali-Auftakt gegen Rumänien (2:1) und in San Marino (4:0) gespielt hatte.
„Bedingt durch verletzungsbedingte Ausfälle mussten wir immer wieder ändern in den letzten eineinhalb Jahren“, erklärte Rangnick. „Wir haben nicht vor, dass wir jetzt in jedem Spiel den Torwart wechseln, aber es ist auch nicht so, dass wir von vornherein sagen können, der oder der ist vorne und die klare Nummer eins.“ Das werde sich in den nächsten Abstellungsperioden zeigen. Rangnick lobte die Arbeit aller drei einberufenen Torhüter, auch die von Genk-Legionär Tobias Lawal.
Vor seinem ÖFB-Startelf-Comeback steht nach langer Verletzungspause Xaver Schlager. Der Mittelfeldmann von RB Leipzig sei laut Rangnick nur bei einer intensiven Trainingseinheit etwas herausgenommen worden, weil der CK-Wert noch zu hoch gewesen sei. Dieser zeigt die Muskelermüdung. Rangnick: „Dass er zweimal 90 Minuten spielt, halte ich nicht für besonders sinnvoll.“ Nach dem Zypern-Spiel werde die Situation neu bewertet.
