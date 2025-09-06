LIVE ab 20.45 Uhr: Siegt Österreich gegen Zypern?

„Bedingt durch verletzungsbedingte Ausfälle mussten wir immer wieder ändern in den letzten eineinhalb Jahren“, erklärte Rangnick. „Wir haben nicht vor, dass wir jetzt in jedem Spiel den Torwart wechseln, aber es ist auch nicht so, dass wir von vornherein sagen können, der oder der ist vorne und die klare Nummer eins.“ Das werde sich in den nächsten Abstellungsperioden zeigen. Rangnick lobte die Arbeit aller drei einberufenen Torhüter, auch die von Genk-Legionär Tobias Lawal.