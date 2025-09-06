Eichberger-Paraden lassen Wiener verzweifeln

Perfekter Start in die neue Saison für die HSG Graz! Im Heimspiel gegen die Fivers triumphieren die Steirer mit 32:31. Mann des Spiels ist Graz-Keeper Thomas Eichberger, der viele Bälle entschärft. Aber auch in der Offensive zeigen die Grazer ihre Stärken. Die Highlights sehen Sie im Video!