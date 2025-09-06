2:2 bei Generalprobe

Im Video: U19-Nationalteam holt ein Remis in Wales

Fußball
06.09.2025 22:27
0 Kommentare

Der letzte Test des ÖFB-U19-Nationalteams endet mit einem 2:2-Remis in Wales. Gleichzeitig war es die Generalprobe für die bevorstehende EM-Qualifikation (ab 8. Oktober). Im Video sehen Sie die Highlights der Partie. 

Weitere Videos
Rapids Ercan Kara biss sich an den Verteidigern von Venezia die Zähne aus.
Highlights im Video
Rapid holt bei Fanfest gegen Venezia ein Remis
Fußball National
Peter Stöger steht mit Rapid an der Tabellenspitze der Bundesliga. Ex-Kicker Michael Konsel ...
Konsel über Stöger
„Er hat alles, um auch mit Rapid Erfolg zu haben“
Sport-Talks
Deutschlands Abwehr-Hüne Antonio Rüdiger
Nerven liegen blank
Nach Blamage: DFB wehrt sich gegen Rassismus!
Fußball
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf