ÖGB: Regierung tut zu wenig gegen Inflation

Katzian plädiert weiterhin für eine Anti-Teuerungskommission, „mit Biss, die auch eine Sanktionsmöglichkeit hat“. Diese müsse etwa eingreifen, wenn „überbordende Preise verlangt“ werden. Wo für ihn die Grenze liege, sagte er nicht. „Das einzige, was man kurzfristig tun kann – und das machen die Gewerkschaften jedes Jahr – ist, Lohnverhandlungen zu führen und gute Lohnabschlüsse zu machen, damit die Kaufkraft der Menschen nicht verloren geht“, meinte Katzian.