Sitzung gestört: Politiker löst Polizeieinsatz aus

„Auch bei anderen Sitzungen so“

ÖVP-Stadtchef Markus Mentl-Weigl verteidigt die Vorgehensweise seines Parteikollegen. „Peter Lauppert wird leider auch bei Gemeinderatssitzungen häufiger ausfällig und laut und agiert nicht so, wie man es von einem Gemeinderat erwarten würde“, erklärt er. Kurz vor dem Vorfall im Bildungsausschuss hätte er auch beinahe den Infrastrukturausschuss „gesprengt“, zu dem Lauppert ebenso nur als Zuhörer erschienen war. Die NÖ Gemeindeordnung würde ganz klare Spielregeln zur Verfügung stehen. „Wenn gar nichts mehr hilft, geht es nur mehr mit der Polizei“, so der Bürgermeister. Nun soll ein klärendes Gespräch stattfinden.