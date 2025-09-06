Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel im Ausschuss

Sitzung gestört: Politiker löst Polizeieinsatz aus

Niederösterreich
06.09.2025 16:30
Peter Lauppert (re.) wurde von Woflgang Süß (li.) des Raumes verwiesen.
Peter Lauppert (re.) wurde von Woflgang Süß (li.) des Raumes verwiesen.(Bild: Krone KREATIV/Stadtgemeinde Deutsch-Wagram, stock.adobe.com)

Ein aufmüpfiger Bürgerlisten-Mandatar musste in Deutsch-Wagram von der Exekutive aus dem Bildungsausschuss begleitet werden. Er hatte die Sitzung mit lauten Zwischenrufen gestört.

0 Kommentare

Es hätte eigentlich darum gehen sollen, ob für die Nachmittagsbetreuung ein Geschirrspüler gekauft oder ein Rauchverbot auf Spielplätzen erlassen werden soll, doch die Sitzung des Bildungsausschusses in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf wurde von einem Polizeieinsatz überschattet. Im Mittelpunkt: Peter Lauppert, Gemeinderat der Bürgerliste „!wir“. Der Mandatar war als Zuhörer zur Sitzung gekommen – seine Liste hat kein Mandat im Ausschuss.

Zitat Icon

Statt seiner eigentlichen Verpflichtung nachzukommen, setzte Süß auf Einschüchterung und Exekutivgewalt.

Peter Lauppert, Bürgerliste „Iwir“

„Erschreckendes Zeichen“
 „Ich habe lediglich hinterfragt, warum entgegen bisheriger Gepflogenheiten keine Unterlagen vorab übermittelt wurden“, berichtet Lauppert. Eine Frage, die laut Lauppert Folgen gehabt habe. „Sie ist dem Vorsitzenden, ÖVP-Stadtrat Wolfgang Süß, so sauer aufgestoßen, dass dieser die Polizei gerufen hat – ein erschreckendes Zeichen eines fehlgeleiteten Demokratieverständnisses“, kritisiert der Bürgerlisten-Politiker. Er wirft Süß, der selbst Polizist ist, zudem vor, die Exekutive zu instrumentalisieren. „Ein unwürdiges Verhalten“, so Lauppert.

Zitat Icon

Er hat zunächst gefragt, warum er keine Unterlagen gekriegt hat, obwohl er als Zuhörer kein Rederecht im Ausschuss hat. Dann hat er die Sitzung mehrmals massiv gestört.

Wolfgang Süß, ÖVP-Stadtrat und Ausschuss-Vorsitzender

Des Raumes verwiesen, trotzdem geblieben
Süß möchte diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. „Peter Lauppert hat im Ausschuss kein Stimm- und Rederecht und hat trotzdem immer wieder nachgefragt und sogar herumgeschrien“, berichtet der ÖVP-Mandatar. Als Lauppert sogar dann weiter sitzen blieb, obwohl er bereits des Raumes verwiesen wurde, war für Süß der einzige Ausweg, die Polizei zu rufen. „Er ist dann freiwillig gegangen, als die Beamten kamen“, berichtet Süß. Danach wurde die Sitzung fortgeführt.

Lesen Sie auch:
Massive Gebührenerhöhungen drohen der Bevölkerung der finanziell schwer angeschlagenen Gemeinde ...
Opposition revoltiert
900 Euro mehr zahlen: Aufstand in der Gemeinde
04.09.2025
Sitzung „gesprengt“
Opposition ließ Ortschef im Rathaus sitzen
05.09.2025

„Auch bei anderen Sitzungen so“
ÖVP-Stadtchef Markus Mentl-Weigl verteidigt die Vorgehensweise seines Parteikollegen. „Peter Lauppert wird leider auch bei Gemeinderatssitzungen häufiger ausfällig und laut und agiert nicht so, wie man es von einem Gemeinderat erwarten würde“, erklärt er. Kurz vor dem Vorfall im Bildungsausschuss hätte er auch beinahe den Infrastrukturausschuss „gesprengt“, zu dem Lauppert ebenso nur als Zuhörer erschienen war. Die NÖ Gemeindeordnung würde ganz klare Spielregeln zur Verfügung stehen. „Wenn gar nichts mehr hilft, geht es nur mehr mit der Polizei“, so der Bürgermeister. Nun soll ein klärendes Gespräch stattfinden. 

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
176.466 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
122.930 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
117.729 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1467 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
921 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
910 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf