Sitzung gestört: Politiker löst Polizeieinsatz aus

Ein aufmüpfiger Bürgerlisten-Mandatar musste in Deutsch-Wagram von der Exekutive aus dem Bildungsausschuss begleitet werden. Er hatte die Sitzung mit lauten Zwischenrufen gestört.
Es hätte eigentlich darum gehen sollen, ob für die Nachmittagsbetreuung ein Geschirrspüler gekauft oder ein Rauchverbot auf Spielplätzen erlassen werden soll, doch die Sitzung des Bildungsausschusses in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf wurde von einem Polizeieinsatz überschattet. Im Mittelpunkt: Peter Lauppert, Gemeinderat der Bürgerliste „!wir“. Der Mandatar war als Zuhörer zur Sitzung gekommen – seine Liste hat kein Mandat im Ausschuss.
Statt seiner eigentlichen Verpflichtung nachzukommen, setzte Süß auf Einschüchterung und Exekutivgewalt.
Peter Lauppert, Bürgerliste „Iwir“
„Erschreckendes Zeichen“
„Ich habe lediglich hinterfragt, warum entgegen bisheriger Gepflogenheiten keine Unterlagen vorab übermittelt wurden“, berichtet Lauppert. Eine Frage, die laut Lauppert Folgen gehabt habe. „Sie ist dem Vorsitzenden, ÖVP-Stadtrat Wolfgang Süß, so sauer aufgestoßen, dass dieser die Polizei gerufen hat – ein erschreckendes Zeichen eines fehlgeleiteten Demokratieverständnisses“, kritisiert der Bürgerlisten-Politiker. Er wirft Süß, der selbst Polizist ist, zudem vor, die Exekutive zu instrumentalisieren. „Ein unwürdiges Verhalten“, so Lauppert.
Er hat zunächst gefragt, warum er keine Unterlagen gekriegt hat, obwohl er als Zuhörer kein Rederecht im Ausschuss hat. Dann hat er die Sitzung mehrmals massiv gestört.
Wolfgang Süß, ÖVP-Stadtrat und Ausschuss-Vorsitzender
Des Raumes verwiesen, trotzdem geblieben
Süß möchte diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. „Peter Lauppert hat im Ausschuss kein Stimm- und Rederecht und hat trotzdem immer wieder nachgefragt und sogar herumgeschrien“, berichtet der ÖVP-Mandatar. Als Lauppert sogar dann weiter sitzen blieb, obwohl er bereits des Raumes verwiesen wurde, war für Süß der einzige Ausweg, die Polizei zu rufen. „Er ist dann freiwillig gegangen, als die Beamten kamen“, berichtet Süß. Danach wurde die Sitzung fortgeführt.
„Auch bei anderen Sitzungen so“
ÖVP-Stadtchef Markus Mentl-Weigl verteidigt die Vorgehensweise seines Parteikollegen. „Peter Lauppert wird leider auch bei Gemeinderatssitzungen häufiger ausfällig und laut und agiert nicht so, wie man es von einem Gemeinderat erwarten würde“, erklärt er. Kurz vor dem Vorfall im Bildungsausschuss hätte er auch beinahe den Infrastrukturausschuss „gesprengt“, zu dem Lauppert ebenso nur als Zuhörer erschienen war. Die NÖ Gemeindeordnung würde ganz klare Spielregeln zur Verfügung stehen. „Wenn gar nichts mehr hilft, geht es nur mehr mit der Polizei“, so der Bürgermeister. Nun soll ein klärendes Gespräch stattfinden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.