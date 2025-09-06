Kabel löste sich von Standseilbahn in Lissabon

Totgeglaubter in Krankenhaus gefunden

Wie berichtet, beschleunigte ein Wagen der „Elevador da Glória“ unkontrolliert, entgleiste, stürzte auf die Seite und krachte in einer Kurve mit einer Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde gegen ein Gebäude. 16 Menschen kamen ums Leben, 21 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Ein zunächst totgeglaubter Deutscher wurde später von seinen Eltern schwer verletzt, aber lebend in einem Krankenhaus gefunden. Seine Frau wurde schwer, der gemeinsame kleine Sohn leicht verletzt.