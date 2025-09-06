Rangnick: „Wir haben zu viele Fehler gemacht“

Drei Quali-Spiele, drei Siege! Österreichs Nationalteam gewann am Samstag in Linz gegen Zypern mit 1:0 – doch es war ein Zittersieg! Hier die Stimmen zum Spiel:
Ralf Rangnick (Österreich-Teamchef): „Wir haben die drei Punkte, das ist das Wichtigste. Wir haben aber auch zu viele Fehler gemacht. Die zweite Halbzeit war besser. Zypern hat es uns aber nicht leicht gemacht.“
Marcel Sabitzer (Österreich-Torschütze): „Es gibt keine kleinen Nationen, wir mussten heute wirklich ackern. Es war nicht unser bestes Spiel, das wissen wir. Wir haben Mentalität gezeigt, gepusht und die drei Punkte geholt. Ich hab immer ein gutes Gefühl bei Elfmetern, ich musste Verantwortung übernehmen, das habe ich getan.“
Michael Gregoritsch (Österreich-Stürmer): „Baumi war vorher am Ball, der Ball war noch im Spiel, er wird getroffen, deshalb ist es okay, dass es Elfmeter war. Der Sieg fühlt sich super an. Heute war es eine absolute Kampfleistung, wir haben voll dagegen gehalten. Das ist nicht so einfach am Beginn einer Saison, viele haben vielleicht noch nicht den Rhythmus. Deshalb ist es völlig irrelevant, wie überzeugend oder hoch der Sieg ist.“
