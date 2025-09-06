Rangnick: „Wir haben zu viele Fehler gemacht“

Michael Gregoritsch (Österreich-Stürmer): „Baumi war vorher am Ball, der Ball war noch im Spiel, er wird getroffen, deshalb ist es okay, dass es Elfmeter war. Der Sieg fühlt sich super an. Heute war es eine absolute Kampfleistung, wir haben voll dagegen gehalten. Das ist nicht so einfach am Beginn einer Saison, viele haben vielleicht noch nicht den Rhythmus. Deshalb ist es völlig irrelevant, wie überzeugend oder hoch der Sieg ist.“