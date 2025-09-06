Elch „Emil“ legte die Westbahnstrecke lahm

Nachdem dem Tier erst am Samstag wieder zahlreiche Schaulustige beim Fressen zugesehen hatten, baten Tierschützerinnen und Tierschützer, es in Ruhe zu lassen. Der Elch komme alleine bestens zurecht und sollte nur aus der Entfernung beobachtet werden, teilte der Tierschutzverein St. Pölten mit. Auch wenn es „zugegeben verlockend“ sei, „das berühmteste Wildtier der Welt zu fotografieren, ihm nahe zu kommen oder seiner Fährte zu folgen“. Man habe sich bereits vergewissert, dass es dem Wildtier gut gehe.