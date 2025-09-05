Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos

Doch wie finden Eltern jetzt die richtige Schule – eine, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Kinder auf die Welt von morgen vorbereitet? Welche Rolle spielt dabei der Umgang mit künstlicher Intelligenz – im Klassenzimmer, im Wohnzimmer und sogar im Kinderzimmer? Diese Fragen greift sein neues Buch auf und eröffnet damit eine Debatte, die Familien in Österreich unmittelbar direkt betrifft.