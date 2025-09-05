Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos

Welche Schule gibt meinem Kind wirklich die besten Chancen? Diese Frage stellt sich wohl jede Mutter und jeden Vater. Antworten darauf versucht Ex-Politiker und Mitgründer einer Hochbegabtenschule, Andreas Salcher, in seinem neuen Buch „Das Beste für mein Kind“ zu geben – vorgestellt am Donnerstag in einer Wiener Buchhandlung.
Die österreichische Schule steckt in der Sackgasse – davon ist Andreas Salcher überzeugt. Noch vor der Präsentation seines neuen Buches nimmt er sich Zeit für ein Interview mit krone.tv. Seine Botschaft ist klar: Ohne radikalen Wandel bleibt die Schule von gestern. „Bildung darf nicht länger nur aus Stoffvermittlung bestehen“, erklärt er. „Sie muss Kreativität, kritisches Denken und soziale Kompetenzen fördern.“
Ein Schlüsselthema dabei: die Rolle von Künstlicher Intelligenz. Während viele Schulen KI noch skeptisch sehen, betont Salcher deren enorme Bedeutung. „Ich glaube, es gibt keine andere Technologie, die unsere Gesellschaft so verändern wird wie künstliche Intelligenz. Daher halte ich überhaupt nichts davon zu glauben, dass man das aus der Schule ausschließen kann.“
Doch wie finden Eltern jetzt die richtige Schule – eine, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Kinder auf die Welt von morgen vorbereitet? Welche Rolle spielt dabei der Umgang mit künstlicher Intelligenz – im Klassenzimmer, im Wohnzimmer und sogar im Kinderzimmer? Diese Fragen greift sein neues Buch auf und eröffnet damit eine Debatte, die Familien in Österreich unmittelbar direkt betrifft.
Mehr dazu im Video!
