Aryna Sabalenka gewinnt erneut die US Open

Zuvor hatte Anisimova, die mit einer 6:3-Bilanz gegen Sabalenka ins Match gestartet war, ihrer Gegnerin weit mehr Paroli bieten als im Finale an der Church Road. Satz eins wogte vor fast 24.000 Fans im Arthur Ashe Stadium zunächst hin und her: Sabalenka ging mit einem Break zum 2:0 in Front, doch dann zeigte die 24-jährige Anisimova mit krachenden Schlägen an die Linien, warum sie nun in den Top Five stehen wird. Mit drei Games en suite stellte die in New Jersey geborene Anisimova auf 3:2. Danach zeigte sich Sabalenka aber nervenstärker, nahm Anisimova den Aufschlag zu Null zum 3:3 ab und gab im ersten Satz kein Game mehr ab. Nach 38 Minuten nutzte die Weltranglisten-Erste aus Belarus den ersten Satzball.