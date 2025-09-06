Fast zu viel Vollgas – aber weiterhin auf WM-Kurs!

Ja, es war angerichtet für den dritten, den nächsten Quali-Schritt Richtung WM 2026. Was sollte gegen Zypern, die Nummer 128 der Weltrangliste schon passieren? Zumal Rangnick ja aus dem Vollen schöpfen konnte. Also mit Kapitän David Alaba. Und auch erstmals seit dem Test-6:1 im März 2024 gegen die Türkei mit Xaver Schlager von Beginn an. Gefühlt waren erstmals in Rangnicks Ära alle Stars an Bord, es war Österreichs echte „Einsergarnitur“.